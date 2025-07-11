Україна може отримати армійські позашляховики Land Rover від Британії – Defense Express

KLTV вже постачається арміям кількох країн світу

Південнокорейська легка тактична машина KLTV була запропонована на тендер Великої Британії щодо заміни позашляховиків Land Rover Defender. Є ймовірність, що Україні можуть передати старі машини, у разі їх заміни.

Про це пише Defense Express.

Зазначається, що обсяг майбутнього замовлення розрахований на 1400 одиниць у 12 категоріях. Hankyung пише, що виробник KLTV, компанія KIA, була запрошена британцями як постачальник військової техніки. Тендер буде оголошено в грудні 2025 року, а результати - у 2026 році. Конкурентами південнокорейського виробника стануть Volkswagen, Jeep і Land Rover. У 2027-2033 роках почнеться постачання нових машин. У виданні вважають, що Україна може отримати старі Land Rover Defender у рамках пакетів військової допомоги в майбутньому. Близько восьми тисяч позашляховиків досі використовуються британськими військовими.

У виданні підкреслили, що KLTV є досить якісною моделлю. Ця машина отримала прізвисько "корейський Хамві" через схожість з американським позашляховиком. Ба більше, корейська машина дешевша за свого конкурента зі США.

У виданні нагадали, що KIA вже поставляє KLTV арміям Південної Кореї, Чилі, Нігерії, Туркменістану та Польщі.