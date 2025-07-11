Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна може отримати армійські позашляховики Land Rover від Британії – Defense Express

11 липня 2025, 21:07
Україна може отримати армійські позашляховики Land Rover від Британії – Defense Express
KLTV вже постачається арміям кількох країн світу
Південнокорейська легка тактична машина KLTV була запропонована на тендер Великої Британії щодо заміни позашляховиків Land Rover Defender. Є ймовірність, що Україні можуть передати старі машини, у разі їх заміни.
 
Про це пише Defense Express.
 
Зазначається, що обсяг майбутнього замовлення розрахований на 1400 одиниць у 12 категоріях. Hankyung пише, що виробник KLTV, компанія KIA, була запрошена британцями як постачальник військової техніки. Тендер буде оголошено в грудні 2025 року, а результати - у 2026 році. Конкурентами південнокорейського виробника стануть Volkswagen, Jeep і Land Rover.
 
У 2027-2033 роках почнеться постачання нових машин. У виданні вважають, що Україна може отримати старі Land Rover Defender у рамках пакетів військової допомоги в майбутньому. Близько восьми тисяч позашляховиків досі використовуються британськими військовими.
 
У виданні підкреслили, що KLTV є досить якісною моделлю. Ця машина отримала прізвисько "корейський Хамві" через схожість з американським позашляховиком. Ба більше, корейська машина дешевша за свого конкурента зі США.
 
У виданні нагадали, що KIA вже поставляє KLTV арміям Південної Кореї, Чилі, Нігерії, Туркменістану та Польщі.
 

 

допомога арміївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється