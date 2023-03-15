Україна може отримати більше систем ППО – Остін

Очікується, що в Україну надійдуть системи SAMP/T і Patriot.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про збільшення кількості країн, які беруть зобов’язання посилити українську систему протиповітряної оборони.

Про це він повідомив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-10"), яке відбувається у віртуальному форматі.

"У зв'язку з жорстокими російськими бомбардуваннями кількість країн, які надають засоби протиповітряної оборони, також продовжує збільшуватися", – сказав очільник Пентагону.

За його словами, у лютому, на попередньому засіданні у форматі "Рамштайн" Італія та Франція повідомили, що передадуть Україні зенітно-ракетний комплекс SAMP/T-Mamba.

"Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіуса дії. Канада й Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", – додав Остін.

Глава американського оборонного відомства переконаний, що наразі боротьба України за свободу перейшла у вирішальну стадію.

"Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність", – заявив Ллойд Остін.

Він наголосив, що це також означає "виконання наших зобов’язань у повній мірі й швидко".