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ПОЛІТИКА

Україна може отримати нову сучасну систему протиповітряної оборони – ЗМІ

22 червня 2024, 10:44
Україна може отримати нову сучасну систему протиповітряної оборони – ЗМІ
За словами журналістів, система NOMADS призначена для забезпечення мобільної протиповітряної оборони. Вона спирається на високу мобільність і швидке реагування на загрози.

Оборонний потенціал України незабаром може поповнитися новою системою ППО NOMADS. Ця зброя об'єднує кілька ключових функцій для підвищення ефективності на полі бою.

Про це про що пише видання Newsweek.

За словами журналістів, розроблена норвезькою Kongsberg Defense and Aerospace система NOMADS призначена для забезпечення мобільної протиповітряної оборони. Вона створена для захисту механізованих підрозділів поблизу лінії фронту від різних повітряних загроз, включно з безпілотниками, крилатими ракетами, гелікоптерами та літаками з фіксованим крилом.

Повідомляється, що система обладнана 3D-радаром з активною електронною скануючою решіткою, лазерним далекоміром і пасивними датчиками. Усе це забезпечує комплексні можливості виявлення та відстеження, необхідні для швидкого виявлення та нейтралізації загроз.

У матеріалі йдеться, що стандартне озброєння NOMADS охоплює чотири ракети AIM-9X Block 2 Sidewinder, кулемет калібру 50 на дистанційно керованому бойовому модулі та додаткову установку спрямованого радіочастотного придушення.

За даними Міністерства оборони Норвегії, система NOMADS нещодавно пройшла випробування на острові Аннея в арктичному регіоні, який набуває дедалі важливішого стратегічного значення з огляду на розширення присутності там російських військових сил.

Видання пише, що насамперед система NOMADS спирається на високу мобільність і швидке реагування на загрози.

війнаоборонаППОNOMADS

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