Україна може перемогти – Міноборони Болгарії

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев вважає, що Україна може перемогти у війні проти росії.

Про це він сказав в інтерв'ю для американської телерадіоорганізації Голос Америки.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив, що Болгарія постачає Україні системи озброєнь радянських часів, які перебувають у робочому стані, оскільки українські військові знайомі з ними, і їхня експлуатація не потребує додаткового навчання.

Він дордав, що оборонна індустрія країни продовжує виробництво боєприпасів, стрілецької зброї і легких озброєнь, які направляються також для потреб ЗСУ.

Тагарев вважає, що Болгарія також надає Києву інші види допомоги, у тому числі підготовку військового персоналу та навчає військових іноземним мовам.

"На прохання України ми зобов'язалися готувати по одній піхотній роті за раз, але це може означати кілька рот на рік. Ми також запропонували Україні навчати, наприклад, військових лікарів", - сказав Тагарев.

"Я вважаю, що Україна може перемогти. Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включаючи політичну, фінансову та не в останню чергу військову підтримку", - розказав Тагарев.

Він додав, що Україна дуже потребує повітряної потужності, щоб усунути перевагу росії в небі.

"Якщо путіну дозволять хоча б частково досягти своєї мети, це означатиме підвищені ризики для безпеки Європи і особливо для країн східного флангу НАТО, однією з яких є Болгарія. Тому у наших стратегічних інтересах, щоб Україна витримала російську агресію та відновила територіальну цілісність", - підсумував болгарській міністр.