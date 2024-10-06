Україна може почати новий контрнаступ у 2025 році – The Times

У путіна наростають проблеми, які дадуть про себе знати до кінця 2025 року, поки Україна буде в змозі почати новий контрнаступ.

У 2025-му році Україна буде в змозі розпочати новий масштабний контрнаступ. Ця можливість з'явиться завдяки новій техніці, яку їй надають західні союзники, а також свіжосформованим бригадам, чиє комплектування зараз перебуває в процесі. Крім того, ймовірно, Києву дадуть дозвіл на використання більш далекобійних американських ракет ATACMS і британських Storm Shadow проти військових цілей на території росії.

Про це пише The Times.

Проте, навіть без них Київ використовує власні ракети і безпілотники, завдаючи ударів по російських складах боєприпасів, що вже почало приносити свої плоди: перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що якщо на початку року співвідношення випущених українських артилерійських снарядів з російськими було 1 до 8 не на користь ЗСУ, то на початок жовтня це співвідношення впало до трьох до одного.

Крім того, зазначає видання, хоча Україна стикається з проблемами в наборі війська, але західне виробництво боєприпасів розширюється, а допомога, яку отримує Київ, спрямовується на розвиток власного оборонного промислового сектора. Зовсім недавно Данія пообіцяла виділити понад $500 млн на підтримку збільшення українського виробництва зброї.

При цьому, зазначає The Times, у режиму путіна є безліч проблем, які безпосередньо можуть позначитися на ефективності ведення військових дій окупаційною армією, а сам глава кремля зробив недостатньо для того, щоб перемога стала очевидною, хоча достатньо для того, щоб дозволити відкладати ухвалення складних рішень. Незважаючи на те, що стан російської економіки набагато кращий, ніж можна було припустити, путін, який зараз заплющує очі на деякі тривожні показники прийдешнього року, не зможе вічно перерозподіляти гроші з внутрішніх програм на розширення військового виробництва, вважає Times. Видання цитує російського економіста, який оцінив кінець 2025 року як "вирішальну точку, в якій нинішня рівновага порушиться".