Україна може програти енергетичну війну вже цієї зими – Politico

Українські атомні станції під дедалі більшою загрозою, особливо напередодні зими.

Україна може програти енергетичну війну з росією цієї зими через зміну російської тактики завдання ударів.

Про це пише Politico.

Українська влада стурбована тим, що без дозволу на використання американських ракет великої дальності країні буде важко захистити свою енергоінфраструктуру від атак рф. Сполучені Штати поки не готові дозволити Києву бити російськими аеродромами американськими ракетами, незважаючи на можливість зняття обмежень на застосування британських Storm Shadows, пише видання.

"Я хотів би, щоб адміністрація Байдена висловила більш відверту позицію, яка б дала зрозуміти, що немає причин, чому Україна не повинна давати відсіч. Але я не думаю, що ми побачимо, що Байден санкціонує використання ракет США для ударів по російських аеродромах", – сказав колишній представник США в НАТО Курт Волкер.