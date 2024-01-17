Україна може розпочати процес вступу до НАТО до закінчення війни – Дуда

Україна не зможе стати членом НАТО під час війни, але повинна отримати запрошення до Альянсу та розпочати процес вступу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє "Польське радіо".

"Україна повинна отримати запрошення до НАТО, яке би розпочало цей процес. Це надзвичайно важливо також для морального духу захисників України",- сказав він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським в Давосі.

За його словами, під час війни вступ неможливий, але запрошення запустить процес обговорення питання у парламентах країн-членів НАТО.

Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України. Президент Польщі заявив, це ключове питання безпеки в Європі.

"Якщо росія в цій війні переможе, то буде продовжувати свою агресивну політику, а якщо буде продовжувати свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову й будемо мати чергову війну наслідком російської агресії", - зауважив президент.

Дуда також запевнив Зеленського напередодні візиту прем’єр-міністра Дональда Туска до Києва, що Україна може бути спокійною щодо підтримки Польщі.