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Україна може стати членом ЄС до 2030 року – глава МЗС Литви

01 квітня 2025, 19:53
Україна може стати членом ЄС до 2030 року – глава МЗС Литви
Водночас глава МЗС Литви зазначив, що для досягнення цієї мети України належить виконати "величезний обсяг роботи".
Членство України у Європейському Союзі цілком досяжне. Вступ країни до блоку може відбутися до 1 січня 2030 року.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутас Будріс під час виступу на конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу".
 
"Ми віримо в те, що членство України в ЄС цілком досяжне. І дуже конкретна дата, яку згадував мій президент, це не просто якась ідея. Ми віримо, що ми можемо зробити так, що 1 січня 2030 року Україна стане членом ЄС", - сказав Будріс.
 
Водночас глава МЗС Литви зазначив, що для досягнення цієї мети України належить виконати "величезний обсяг роботи".
 
Нагадаємо, що нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вступ України до Європейського Союзу необхідно прискорити. На його думку, Україна повинна стати повноправним членом через п'ять років - у 2030-му.
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