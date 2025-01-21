Україна може стати гуманітарною наддержавою після війни – ООН

Країна вже є великим донором зерна.

Досвід і потенціал неурядових український організацій, набуті на тлі російської війни, зробить Україну передовим експортером гуманітарної допомоги.

Про це заявив в інтервʼю Укрінформу заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер.

Україна, яка отримує допомогу, вже є її великим донором, сказав він, коментуючи програму "Зерно з України" з постачання збіжжя третім країнам.

"Ми побачимо, що Україна відіграватиме ще більшу роль не лише як імпортер допомоги, а й як експортер. Під час гуманітарної кризи українські неурядові організації набули такого досвіду і потенціалу, що у майбутньому вони будуть на гуманітарній передовій в усьому світі. На мою думку, Україна буде гуманітарною наддержавою", – заявив Флетчер.

В кінці 2024 року ми повідомляли, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна.