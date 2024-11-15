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ПОЛІТИКА

Україна може відновити роботу львівського аеропорту в 2025 році

15 листопада 2024, 11:40
Україна може відновити роботу львівського аеропорту в 2025 році
Фото: з вільних джерел
Львівська область, що межує з Польщею, рідше зазнає російських ударів.

Воююча Україна може знову відкрити перший аеропорт у Львові наступного року та відновити авіасполучення, призупинене по всій країні після вторгнення росії у 2022 році.

Про це заявив старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон в інтерв'ю Reuters.

Київ уже майже рік веде у переговори з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення, повідомив Еллісон.

"Якщо регулюючі органи погодяться, що відкривати його безпечно, і буде прийнято політичне рішення, страхова галузь буде готова підтримати зусилля щодо відновлення", - сказав Еллісон, маючи на увазі 2025 рік.

Державна авіаційна служба у письмових коментарях заявила, що розглядає можливість поетапного та обмеженого відкриття повітряного простору для цивільної авіації "за умови оцінки ризиків та їх зниження до прийнятного рівня, а також реалізації додаткових заходів безпеки". При цьому вона не вказала жодних часових рамок.

Забезпечення безпеки повітряного простору є першорядним завданням, і "було зроблено багато роботи навколо цієї проблеми", сказав Еллісон. Він не надав додаткових подробиць.

Львівська область, що межує з Польщею, рідше зазнає російських ударів у порівнянні з іншими частинами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру та обстрілювали її безпілотниками та ракетами.

Аеропорт Львова ім. Данила Галицького має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3000 пасажирів на годину.

Еллісон сказав, що Marsh McLennan підтримує український уряд у створенні страхового фонду для покриття комерційної авіації. Брокер уже керує програмою страхування для суден, які перевозять усі вантажі через чорноморський коридор України.

За його словами, у переговорах бере участь авіаційний сектор.

"Національні перевізники, бюджетні та українські авіакомпанії виявляють інтерес і розглядають можливість зробити це", - сказав він.

Влада України також прагне знову відкрити головний аеропорт країни біля Києва, але Еллісон вважає, що на авіаційний ринок чекає, "поки не з'явиться впевненість у тому, що це може статися в набагато менш ризикованому сценарії".

москва регулярно завдавала ракетних і безпілотних ударів по Україні протягом більш ніж 2,5 років бойових дій. Київ та прилеглі райони регулярно піддаються російським далеким атакам.

аеропорт Львіввійна в Україні

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