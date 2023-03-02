Україна може вступити до ЄС у 2029 році – євродепутат

"Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю і повернути амбіції побудови нової європейської архітектури".

Переговори України з Євросоюзом можуть закінчитися до 2027 року, а повноправного членства у блоці держава зможе набути у 2029 році.

Про це повідомляє депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.

"У резолюціях Європарламенту ми записали, що переговори з Україною щодо її вступу до Євросоюзу мають розпочатися 2023 року. І ми хочемо, щоб вони проходили так, як із Центральною Європою. У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки - це країна велика, співмірна з Україною", - сказав він.

За його словами, у Європарламенті очікують, що переговори з Україною можуть закінчитися до 2027 року, коли Литва головуватиме у ЄС. При цьому ще рік чи два буде потрібно на ратифікацію договору в усіх 27 членах Євросоюзу.

"Якщо працювати в гарному темпі, то можна сподіватися, що вже 2029 року Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", - сказав депутат.

При цьому, за словами Кубілюса, для цього мають працювати обидві сторони. Так, Україна має проводити реформи, а ЄС - зібрати політичну волю та повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, що передбачатиме членство України, Молдови, а може й Грузії.