Матеріали:
Теми:

Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни – посол Франції

12 жовтня 2023, 18:53
Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни – посол Франції
Фото: ukrafoto.com
У Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити реформи, незважаючи на війну.

Війна росії проти України може скоріше затримати вступ України до НАТО, але не до Європейського Союзу.

Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Весьєр, пише ТСН.

"У законодавчому контексті немає нічого, що завадило б Україні стати повноправним членом ЄС навіть попри те, що іде війна. Тобто війна на це фактично не впливає. Теоретично НАТО - то вже інша історія, тут може бути складніше, але не ЄС", - повідомив він під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Він визнав, що бойові дії на території України все ж ускладнюють економічні відносини, впровадження законодавства і виконання стандартів та вимог ЄС. Водночас, за його словами, у Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити ці реформи, незважаючи на війну.

"Це дійсно потужний прогрес, і це гарний знак для нашого спільного майбутнього. Тобто ключове для нас - це реформи, а не гармонізація законодавства", - сказав посол Франції.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, скільки часу може тривати повноцінне приєднання України до ЄС, зауваживши, що у цьому питанні покладається не на власну інтуїцію, а на оцінку Єврокомісією виконання семи рекомендацій, яка має бути оприлюднена в жовтні.

Посол ФранціїВступ до ЄСросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Cуспільство
Хамас розколов одностайність кремлівських пропагандонів. У коментарях на ТВ панують розгубленість і протиріччя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 16:35
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Політика
Контрнаступ без змін, бо не вистачає озброєнь. У Брюсселі трохи змінилася тональність щодо допомоги Україні – Том Купер
Переклад iPress – 12 жовтня 2023, 10:55
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Політика
Тривожний дзвінок і для Америки: протистояння великих держав розпочалося. За 2-3 роки до великої війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 23:16
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Політика
Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 15:18
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Політика
Подарунок Хамаса владіміру путіну. Але монстра Франкенштейна створює Іран – Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2023, 12:50
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Політика
Несподіванка у майбутній війні неминуча. Але слід вчитися її враховувати – Мік Раян
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 23:10
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Політика
Американці вбачають у Байдені Брежнєва. Європа повинна підготуватися до перемоги Трампа – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 15:41
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Cуспільство
Зловтіха та глузування. російські пропагандисти радіють загибелі ізраїльтян – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 жовтня 2023, 11:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється