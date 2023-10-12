Україна може вступити до Євросоюзу ще під час війни – посол Франції

У Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити реформи, незважаючи на війну.

Війна росії проти України може скоріше затримати вступ України до НАТО, але не до Європейського Союзу.

Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Весьєр, пише ТСН.

"У законодавчому контексті немає нічого, що завадило б Україні стати повноправним членом ЄС навіть попри те, що іде війна. Тобто війна на це фактично не впливає. Теоретично НАТО - то вже інша історія, тут може бути складніше, але не ЄС", - повідомив він під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі.

Він визнав, що бойові дії на території України все ж ускладнюють економічні відносини, впровадження законодавства і виконання стандартів та вимог ЄС. Водночас, за його словами, у Франції дуже вражені потенціалом і здатністю українців проводити ці реформи, незважаючи на війну.

"Це дійсно потужний прогрес, і це гарний знак для нашого спільного майбутнього. Тобто ключове для нас - це реформи, а не гармонізація законодавства", - сказав посол Франції.

Водночас він ухилився від відповіді на запитання, скільки часу може тривати повноцінне приєднання України до ЄС, зауваживши, що у цьому питанні покладається не на власну інтуїцію, а на оцінку Єврокомісією виконання семи рекомендацій, яка має бути оприлюднена в жовтні.