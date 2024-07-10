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Україна може використовувати британські ракети для ударів по рф – Стармер

10 липня 2024, 14:33
Україна може використовувати британські ракети для ударів по рф – Стармер
Фото: Getty Images
Очільник британського уряду зазначив, що ракети повинні “очікувано використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права”.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях у росії.
 
Про це він сказав журналістам по дорозі на саміт НАТО у Вашингтоні у вівторок увечері, пише Bloomberg.
 
Стармер підтвердив, що Україна має сама вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow, які Київ отримав від Лондона. Storm Shadows ‒ це високоточні крилаті ракети з дальністю стрільби понад 250 кілометрів.
 
Очільник британського уряду зазначив, що ракети повинні “очікувано використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права” для оборони української сторони.
 
Але Україна сама вирішує, як їх розгортати для оборонних цілей”, ‒ сказав він. 
 
Україні необхідно завдавати ударів по військових цілях всередині росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки. Дебати щодо цього питання між її союзниками є одним із головних питань, які обговорюватимуться на саміті НАТО.
війна в Українідалекобійна зброяросія окупанти

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