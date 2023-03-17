Україна може виробляти ядерне паливо, яким ЄС замінить російське – Міненерго

Україна може стати постачальником ядерного палива для Чехії, Словаччини, Фінляндії та Болгарії.

На території України вироблятимуть ядерне паливо, яке згодом замінить російське паливо для європейців. Проте наразі в Європі продовжують працювати 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву очільника відомства Германа Галущенка.

Міністр відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом планують це робити і для експорту.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse", - зазначив Галущенко.

На виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планують завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року - на промислове виробництво голівок для паливних касет. Їх збираються використовувати для виробництва ядерного палива, для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у шведському місті Вестерос.