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Україна може виробляти ядерне паливо, яким ЄС замінить російське – Міненерго

17 березня 2023, 08:33
Україна може виробляти ядерне паливо, яким ЄС замінить російське – Міненерго
Фото: Укрінформ
Україна може стати постачальником ядерного палива для Чехії, Словаччини, Фінляндії та Болгарії.
 На території України вироблятимуть ядерне паливо, яке згодом замінить російське паливо для європейців. Проте наразі в Європі продовжують працювати 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву очільника відомства Германа Галущенка. 

Міністр відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом планують це робити і для експорту.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої  атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse", - зазначив Галущенко. 

На виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планують завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року - на промислове виробництво голівок для паливних касет. Їх збираються використовувати для виробництва ядерного палива, для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у шведському місті Вестерос. 

ядерне паливоміністрМіністерство енергетикиросія окупанти

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