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Україна може завдавати ударів по військових цілях за своїми межами – Генсек НАТО

10 квітня 2024, 20:11
Україна може завдавати ударів по військових цілях за своїми межами – Генсек НАТО
Фото: 5 канал
Україна має право завдавати ударів по легітимних військових цілям за межами України, щоб захистити себе.

Сьогодні, 10 квітня, під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.

Про це пише Європейська правда.

За даними видання, Столтенберг нагадав, що росія грубо порушила міжнародне право коли розпочала повномасштабне вторгнення. Тому Україна має закріплене в Статуті ООН право на самооборону.

"І ми маємо право допомогти Україні відстояти право на самооборону, не втягуючи членів НАТО в конфлікт. І Україна має право на самооборону, зокрема, завдавати ударів по легітимних військових цілям за межами України, щоб захистити себе", – додав він.

 

НАТОЙенс Столтенбергвійна в Україніросія окупанти

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