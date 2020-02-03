Україна може зібрати менше врожаю наступного року - Асоціація

Експорт зернових і олійних культур в 2020/2021 маркетинговому році може знизитися до 55,6 млн тонн (в 2019/2020 МР - 59,9 млн тонн)

Зниження прогнозу по валовому збору врожаю зернових і олійних культур в 2020 рік у асоціації пояснюють зменшенням посівів зернових і олійних культур (майже на 0,5 млн га порівняно з минулим роком до - 25 млн га) і теплою погодою цієї зими, яка збільшує ризик пошкодження врожаю зернових грибками і гризунами.

Україна в 2020/2021 маркетинговому році може зібрати урожай зернових і олійних культур на рівні 92,6 мільйона тонн проти 98,3 мільйона тонн в 2019/2020 році.

Про це йдеться в пресрелізі Української зернової асоціації, повідомляє "Економічна правда".

Експорт зернових і олійних культур в 2020/2021 маркетинговому році може знизитися до 55,6 млн тонн (в 2019/2020 МР - 59,9 млн тонн).

"Незначне зниження прогнозу по урожаю зернових і олійних в 2020 році не змінює висхідного тренда останніх трьох років, коли Україна збирала урожай понад 90 млн тонн. У середньостроковій перспективі валовий збір врожаю в Україні буде наближатися до показника 100 млн тонн, і рости", - прогнозують в УЗА.

Зниження прогнозу по валовому збору врожаю зернових і олійних культур в 2020 рік у асоціації пояснюють зменшенням посівів зернових і олійних культур (майже на 0,5 млн га порівняно з минулим роком до - 25 млн га) і теплою погодою цієї зими, яка збільшує ризик пошкодження врожаю зернових грибками і гризунами.

При цьому аналітики асоціації очікують зниження врожаю пшениці в 2020 році до 25,8 млн тонн (в 2019 році - 28,2 млн тонн), ячменю - до 7,96 млн т (в 2019 році - 9 млн тонн), кукурудзи - до 34,3 млн тонн (в 2019 році - 35,2 млн тонн).

В УЗА також прогнозують зниження врожаю соняшника в цьому році до 14,3 млн тонн (в 2019 році - 16,3 млн тонн) і незначне - врожаю ріпаку, до 3,15 млн тонн (в 2019 - 3,31 млн тонн).

Фото: Економічна правда

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