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"Україна може зупинити путіна": Байден звернувся до Конгресу

08 березня 2024, 08:57
Президент США виголосив промову "Про стан справ у державі".

Україна може зупинити путіна, якщо Сполучені Штати будуть разом з Україною і нададуть їй потрібну зброю.

Про це заявив президент США Джо Байден під час промови "Про стан справ у країні" в Конгресі. 

Своє звернення до парламенту Джо Байден розпочав зі слів: "У січні 1941 Франклін Рузвельт виступав тут, у безпрецедетний час, коли війна точилася у Європі. Ми зараз теж живемо у безпрецедентну мить. Моя промова має пробудити Конгрес та попередити американський народ. Свобода та демократія під загрозою, в нас вдома та за океаном".

"Якщо хтось думає, що путін зупиниться на Україні, він помиляється. Україна зупинить путіна. Але Україна потребує зброї. Вона не просить надсилати війська. В Україні немає американських військ. Так буде і надалі. Три роки тому злочинці штурмували Капітолій. Вони вдарили ножем у горло американської демократії. Ми бачили це на власні очі. Вони не були патріотами, вони хотіли завадити законній передачі влади. Це була найбільша загроза нашій демократії з часів Громадянської війни. Їм не вдалося. Дехто з вас тут хочуть поховати правду про той штурм. Я не дозволю це зробити. Україні не дають допомагати ті, хто хочуть зупинити наше світове лідерство. Мій попередник, республіканський президент  Дональд Трамп, сказав, що дозволить путіну робити все, що завгодно. Це цитата. Він вклонився російському лідеру. Це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно", - наголосив Байден.

Велику частину промови господар Білого дому присвятив питанням економіки: "Американська економіка викликає заздрість у світу, поки Європа ледве уникає рецесії, а Китай мав жахливий 2023 рік".

Байден розкритикував Трампа за блокування законопроєкту щодо контролю імміграції : "Мені сказали, що мій попередник вимагав від сенаторів та конгресменів не голосувати. Він думав, що це його політична перемога і моя політична поразка. Йдеться не про нас. Я не дозволю казати, що іммігранти псують націю. Ми всі американці". 

"Нехай Бог береже усіх нас та наші війська", – завершив свій виступ Байден. 

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