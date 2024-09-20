Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна стала п'ятою у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг

20 вересня 2024, 13:13
Україна стала п'ятою у світі за рівнем розвитку цифрових держпослуг
Фото: Укрінформ
Ще 2018 року країна займала у цьому рейтингу 102 місце.
Україна – 5-та у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг.
 
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на результат за рейтингом Оnline services Index, міжнародного дослідження E-Government Development Index, що оцінює 193 країни світу та розробляється ООН. 
 
Федоров зазначив, що ще у 2018-му ми були на 102-му місці – 97 позицій угору за 6 років, цифри говорять самі за себе.
 
За словами міністра, ціль Мінцифри – побудувати найзручнішу державу щодо державних послуг, тому всі сервіси, які запускає відомство, орієнтовані на користувача.
 
"Так цифровізація повністю трансформувала взаємодію людини й держави. Електронні послуги замінили паперові та стали невідʼємною частиною життя українців. У Дії вже майже 21 млн користувачів, тобто більшість дорослих українців", – повідомив Федоров.
 
Також міністр розповів про конкретні результати з 2019 року: Першими прирівняли електронні документи до паперових і четвертими в Європі запустили цифрові водійські права. Реєстрація ФОП в Україні – найшвидша в усьому світі, усього 4 секунди. Крім п'ятого місця за рівнем розвитку цифрових послуг, ми на першому місці щодо залученості громадян до державних процесів онлайн.

 

"Зараз наш досвід цінний для всього світу, у нас вчаться, нашу Дію хочуть інтегрувати інші країни. Не зупиняємося – поставив усій команді завдання у 2026 році бути на першому місці в рейтингу", – заявив Федоров.

війна в Україніросія окупантицифрові технології

Останні матеріали

Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється