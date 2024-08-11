Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024, отримавши 12 медалей
Українські спортсмени вже не претендуватимуть на медалі на цих іграх.
Загалом Україна отримала три золоті, п‘ять бронзових та чотири бронзових медалей.
В цьогорічній Олімпіаді в Парижі взяло участь 10 714 атлетів із 206 країн.
Програма була представлена 32 видами спорту.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали в 23 видах спорту.
Україна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх.