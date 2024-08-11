Україна завершила виступ на Олімпіаді-2024, отримавши 12 медалей

До церемонії закриття XXXIII Літніх Олімпійських ігор в Парижі 2024 року залишилось кілька годин.

Українські спортсмени вже не претендуватимуть на медалі на цих іграх.

Загалом Україна отримала три золоті, п‘ять бронзових та чотири бронзових медалей.

В цьогорічній Олімпіаді в Парижі взяло участь 10 714 атлетів із 206 країн.

Програма була представлена 32 видами спорту.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали в 23 видах спорту.

Україна була представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії на Олімпійських іграх.