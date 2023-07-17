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Україна на саміті у Вашингтоні може отримати своє запрошення до НАТО – Волкер

17 липня 2023, 11:39
Україна на саміті у Вашингтоні може отримати своє запрошення до НАТО – Волкер
Фото: УНІАН
Наразі у партнерів немає чіткого розуміння того, в якій ситуації перебувають українці.

Союзники готуються до сценарію, за якого Україну запросять до НАТО на наступному саміті Альянсу, який відбудеться 2024 року у Вашингтоні.

Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, наразі у партнерів немає чіткого розуміння того, в якій ситуації перебувають українці, але до наступного року Київ отримає одноголосну підтримку з боку всіх країн-учасниць НАТО.

"Звісно, можна зрозуміти президента України та українців. Зокрема, їхню реакцію на результати саміту НАТО у Вільнюсі. Адже зараз Україна захищає свободу і саму Європу. І здається, що на Заході це не до кінця розуміють. Тому, на жаль, це вселяє певне розчарування", – сказав він.

Окремо Курт Волкер додав, що 30 із 32 членів Альянсу підтримують Україну на її шляху і виступають за те, щоб вона стала повноцінним членом оборонного союзу. Лише США і Німеччина частково утримуються, але за рік усе може значно змінитися.

"Вони є дуже важливою частиною НАТО. Сподіваюся, що в майбутньому їхня позиція зміниться. До наступного саміту у Вашингтоні в Альянсі буде одноголосна підтримка членства України", – зазначив експредставник Держдепу.

НАТОвійна в Україніросія окупантиВолкерсаміт НАТО

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