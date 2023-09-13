Україна наближається до членства в ЄС – Bloomberg

Очікується, що у жовтні ЄК оголосить, чи рекомендуватиме вона почати офіційні переговори з Україною та Молдовою про вступ до членів ЄС.

Глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн виступить 13 вересня зі своїм зверненням про стан справ у ЄС та наголосить, наскільки фундаментально війна росії проти України змінила блок.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із перебігом переговорів, фон дер Ляєн раніше цього місяця заявила послам ЄС, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. За її словами, Україні та Молдові необхідно буде надати членство, щоб не допустити їхнього потрапляння під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

Цим двом країнам, а також іншим країнам, які подали заявку на вступ до ЄС, включаючи п’ять країн Західних Балкан, які є кандидатами, необхідно прискорити реформи, щоб привести їх у відповідність до правил блоку, щоб скористатися існуючою політичною підтримкою для вступу нових членів. Джерела попросили не називати їхнього імені, тому що обговорення було приватним.

Для 65-річного блоку дебати означають поглиблення в його основну ідентичність, оскільки держави-члени стикаються з побоюваннями щодо багаторічної війни в Україні та конкуренції з Китаєм та США в економічному та технологічному плані, хоча багато хто починає турбуватися з приводу можливого повернення Дональда Трампа.

У найближчі місяці 27 держав-членів вирішуватимуть деякі інші важливі питання, у тому числі, чи мають вони тісно співпрацювати з оборонних та військових питань, як фінансувати свої спільні цілі та чи мають вони стати більш гнучкими у процесі прийняття рішень. Про це заявили офіційні особи та дипломати ЄС.

Деякі країни побоюються, що поглинання зруйнованої війною України призведе до надто тонкого розподілу обмежених ресурсів ЄС, оскільки європейська конкурентоспроможність вже відстає від США та Китаю. Блоку також доведеться ухвалити деяких претендентів, оскільки у них зберігаються побоювання з приводу корупції та політичних ризиків.