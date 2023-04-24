Матеріали:
Теми:

Україна наближається до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" – Буданов

24 квітня 2023, 15:16
Україна наближається до обміну полоненими у форматі
Фото: РБК-УКРАЇНА
Головний розвідник країни такі плани називає реальними.

Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі «всіх на всіх» і вже наближається до того, щоб це сталося.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Так, ми в принципі наближаємось до цього", — сказав він.

Глава ГУР нагадав, що станом на сьогодні у межах процедури обміну Україна звільнила понад 2200 осіб.

"Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і аж ніяк не під час", — додав Буданов.

Як відомо, останній великий обмін полоненими відбувся 16 квітня, на Великдень. Тоді вдалося визволити з російського полону ще 130 українських воїнів.

За даними Міністерства оборони України, після повномасштабного вторгнення рф в Україну вдалося повернути щонайменше 2 235 людей. 

РФполоненіБудановповерненнявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Політика
ВПС України потребують нових літаків. Який винищувач найкраще відповідає потребам? – The Economist
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 17:11
Україна
Cуспільство
Україна "тримається" за Бахмут. А росія страждає від нестачі підшипників – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 13:11
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до
Політика
Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до "Великого Вибуху"
Переклад iPress – 24 квітня 2023, 09:34
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється