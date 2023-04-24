Україна наближається до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" – Буданов

Головний розвідник країни такі плани називає реальними.

Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі «всіх на всіх» і вже наближається до того, щоб це сталося.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Так, ми в принципі наближаємось до цього", — сказав він.

Глава ГУР нагадав, що станом на сьогодні у межах процедури обміну Україна звільнила понад 2200 осіб.

"Це безпрецедентний випадок у світовій історії. Ніхто такого не вів. Усі обміни йдуть після завершення бойових дій і аж ніяк не під час", — додав Буданов.

Як відомо, останній великий обмін полоненими відбувся 16 квітня, на Великдень. Тоді вдалося визволити з російського полону ще 130 українських воїнів.

За даними Міністерства оборони України, після повномасштабного вторгнення рф в Україну вдалося повернути щонайменше 2 235 людей.