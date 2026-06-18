Україна наближається до створення автономних роїв крилатих ракет зі штучним інтелектом

Компанії Shield AI та Destinus за кілька місяців пройшли три етапи випробувань.

Україна вже близька до того, щоб бити російських окупантів роями крилатих ракет Ruta, які координуватиме дрон зі штучним інтелектом.

Про це повідомляє Defense Express.

Компанії Shield AI та Destinus успішно провели серію випробувань з інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind на дрони різних типів. Випробування підтвердили можливість автономного управління безпілотниками у польоті та продемонстрували, як це допомагає операторам швидше реагувати на сучасні загрози.

На першому етапі протягом двох місяців Hivemind інтегрували на дрон Hornet від Destinus, який самостійно оновлював маршрут відповідно до поточного завдання. На другому етапі створили повноцінний розвідувально-ударний контур: до ударних дронів Hornet приєднався розвідувальний БПЛА V-BAT, який виконував роль ретранслятора зв'язку. У Defense Express зазначають, що Hornet Block 2 може не лише атакувати наземні цілі, а й працювати як дрон-перехоплювач, що відкриває можливість створення автономного рою для одночасного ураження цілей на землі та в повітрі.

На третьому етапі компанії відпрацювали повний цикл бойової місії, включно з автономним плануванням маршруту, польотом з урахуванням рельєфу місцевості, оновленням даних про ціль під час польоту та виконанням маневрів без участі оператора.

"На наступному етапі ці можливості будуть перенесені на платформу Ruta від Destinus в Україні, що дозволить здійснювати скоординовані ударні дії між V-BAT і декількома системами Ruta", – зазначили в компанії. Точні терміни випробувань поки не розкриваються, однак у Defense Express звертають увагу, що три етапи розробки пройшли лише за кілька місяців, що суттєво наближає появу автоматизованих ройових можливостей для ракет Ruta.