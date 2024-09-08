Україна наближається до технологічної незалежності у виробництві авіабомб – Forbes

Київ може почати наздоганяти росіян за кількістю бомбардувань.

Україна розробила власні високоточні авіабомби та готується дати ними відсіч росії.

Про це йдеться у статті Forbes з посиланням на відео з українським бомбардувальником Су-24, який несе під крилом прототип плануючого боєприпасу.

Зазначається, що у разі успішного налагодження Україною власного виробництва своєї нової бомби, Київ може почати наздоганяти росіян за кількістю бомбардувань. Нова бомба приєднається до ряду вироблених українцями боєприпасів, таких як крилата ракета "Нептун", ракета-дрон "Паляниця" та безліч ударних безпілотників.

Підкреслюється, що Києву не вистачає плануючих боєприпасів, які їй постачають союзники. Наприклад, Франція пообіцяла надавати лише 50 бомб Hammer на місяць. Цього недостатньо, аби відповідати на приблизно три тисячі КАБів, які росіяни скидають на Україну щомісяця. Також зазначається, що за допомогою власних боєприпасів українці зможуть обійти обмеження союзників та почати бити по військових обʼєктах всередині рф, зокрема аеродромах.

"Створюючи власні високоточні боєприпаси, Україна звільняється від повної залежності від непостійних союзників щодо ключових військових можливостей", — пише оглядач Девід Акс.

КАБи активно застосовують на фронті росіяни. За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, у середньому окупантискидають на позиції українських захисників 100-120 КАБів на добу.