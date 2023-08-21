Україна наблизилася до угоди із міжнародними групами щодо страхування зернових суден – FT

Грибань сказав, що угода "наразі опрацьовується та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London.

Україна завершує роботу над схемою із глобальними страховиками для страхування зернових суден, що прямують до портів Чорного моря та назад.

Про це заявив заступник міністра економіки України Олександр Грибан,пише Financial Times.

Грибань сказав, що угода "наразі опрацьовується та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London.

Схема може бути введена в дію вже наступного місяця, причому від п'яти до 30 суден проходитимуть через те, що він назвав "небезпечним місцем" в українських водах.

Минулого місяця росія вийшла із зернової угоди за посередництва ООН і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, що залишатиме порти України, як військову мету.

Але під прикриттям українських берегових систем оборони вантажному судну вдалося здійснити перший комерційний рейс із Одеси після загрози москви. Раніше Україна оголосила про створення "гуманітарного коридору" в Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в її портах після виходу росії із "зернової угоди".

Нагадаємо, у період з серпня 2022 по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Однак росія вийшла з угоди.