Україна нагадала Олімпійському комітету, скільки людей щодня вбиває рф

П'ять країн,напередодні засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету, виступили зі спільною заявою з цього привода.

Україна разом із союзниками продовжує робити зусилля щодо недопущення спортсменів росії та білорусі до Олімпійських ігор. Україна, Естонія, Латвія, Литва та Польща напередодні засідання Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету виступили зі спільною заявою з цього привода.



Про це повідомляється на сайті МЗС України.

"Ми хочемо повторити позицію України щодо нещодавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як "нейтральних". Ми взяли до відома занепокоєння, висловлене спеціальними доповідачками ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів. Ми шкодуємо, що МОК використав ці занепокоєння як привід, щоб радикально змінити свою попередню добре аргументовану позицію щодо рекомендації не допускати російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб до міжнародних спортивних змагань", - йдеться у повідомлені.

"Вважаємо за необхідне нагадати, що кожного дня російські військові продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів. Мільйони громадян України, включно зі спортсменами та їхніми родинами, були змушені залишити свої домівки через російську окупацію. Багато спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад росії на їхню країну", - ще раз нагадали у МЗС України олімпійським чиновникам.

Зазначається, що національність спортсменів визначає їхню роль, а той факт, що вони спонсоруються/підтримуються своїми урядами чи компаніями, які підтримують кремлівський режим, який продовжує свою агресивну війну проти України, або навіть вони являються безпосередньо російськими військовими.