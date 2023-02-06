Україна наклала санкції проти атомної галузі росії
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверенні.
"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі", – поінформував Зеленський.
Він додав, що сенс таких кроків також у тому, аби підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.
"росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів", – наголосив президент України.На думку Зеленського, достатньо причин, щоб і атомна галузь росії потрапила під глобальні санкції.