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ПОЛІТИКА

Україна наклала санкції проти атомної галузі росії

06 лютого 2023, 14:57
Україна наклала санкції проти атомної галузі росії
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі рф.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверенні.

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі", – поінформував Зеленський.

Він додав, що сенс таких кроків також у тому, аби підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії. 

"росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів", – наголосив президент України.

На думку Зеленського, достатньо причин, щоб і атомна галузь росії потрапила під глобальні санкції.
Росіявійнасанкції

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