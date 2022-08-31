Україна накопичила у газосховищах 13 млрд куб. метрів газу

Україна станом на кінець серпня 2022 року накопичила у своїх підземних сховищах 13 млрд куб. м газу.

Про це повідомив очільник "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

Він зазначив, що до 15 жовтня, за прогнозними розрахунками, буде вже приблизно 14,4 млрд куб. м.

За словами Макогона, із такими запасами "реально пройти помірну зиму", оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося. Але фактор військової загрози підвищує ризики стабільного проходження опалювального сезону, заявив Макогон, додавши, що вважає за доцільно накопичити ще додаткові обсяги газу.

За словами директора оператора системи, транспортні маршрути для приймання газу з Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту обсягом 54 млн куб. газу на добу.

Станом на середину серпня було накопичено 12,6 млрд куб. метрів газу.

Раніше повідомлялось, що Україна заробила від експорту електроенергії майже 3 мільярди гривень за два місяці.