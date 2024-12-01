Україна намагається набрати нових солдатів через зріст дезертирства – FT

В цьому році прокуратура відкрила 60 тисяч справ щодо залишення позицій — майже вдвічі більше, ніж за останні два роки.

За цей рік дезертирувало більше українських військових, ніж за попередні два роки війни.

Київ намагається поповнити свої лави на передовій, поки росія захоплює все більше нових територій, повідомляє газета Financial Times.

В кінці жовтня сотні піхотинців з 123-ї бригади ТРО самовільно залишили військову частину у Вугледарі Донецької області, але деякі солдати повернулися в Миколаївську область, де влаштували публічний протест, вимагаючи більше зброї і навчання для військових.

"Ми прибули до Вугледара з одними автоматами. Сказали, що буде 150 танків, а було 20, і прикрити нас нічим", - розповів журналістам офіцер 123-ї бригади ТРО.

З січня по жовтень цього року в Україні прокурори порушили 60 000 справ проти солдатів за самовільне залишення своїх військових частин, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом.

Місцева влада каже, що деякі з дезертирів 123-ї бригади ТРО вже повернулися на фронт, але деяка частина солдатів продовжує переховуватися.

Також деякі військові користуються можливістю покинути Україну, вирушаючи в закордонні тренувальні табори.

Один зі співробітників польської служби безпеки повідомив журналістам, що в середньому близько 12 українців щомісяця тікають з військових зборів в Польщі.

Головна проблема полягає в тому, що різке зростання дезертирства збіглося зі стрімким просуванням росіян на фронті, пишуть журналісти.

Вона додають, що з літа року росія змогла захопити більше територій України, ніж будь-коли з 2022 року.

Офіцер 123-ї бригади ТРО розказав виданню, що за три роки в його підрозділі не було жодної ротації. Зазвичай вони складаються з чотирьох тижнів, протягом яких солдати отримують можливість відпочити, потренуватися з новобранцями і полагодити пошкоджену техніку.

"Вугледар нікому не потрібен. Місто перетворилося на руїни понад рік тому, тому не було причин наражати своїх людей на небезпеку, захищаючи його. Вони просто вбивають їх, замість того щоб дати їм можливість реабілітуватися і відпочити", - сказав він.

Десятки інших солдатів з Миколаївської і Запорізької областей кажуть, що вони виснажені і мають проблеми з психічним здоров'ям. За їхніми словами, мирні громадяни не хочуть, щоб Україна здалася, але і воювати вони не готові.

Чиновник із Генштабу ЗСУ поділився з журналістами, що більшу частину дезертирів складають піхотинці та штурмовики, які втомилися від війни.

Журналісти FT пишуть, що Україна може втратити багато територій, які не зможе повернути найближчим часом, підкреслили у виданні. Наприклад, Інститут вивчення війни прогнозує, що у 2024 році росія захопить 2700 кв. км територій України.

Наприклад, того року росії вдалося окупувати лише 465 кв. км.