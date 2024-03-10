Україна намагається заповнити прогалину у фінансуванні з боку США – Financial Times

Надходження України забезпечують основу армії, проте американська зброя і боєприпаси мають важливе значення.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

Київ активно шукає альтернативних донорів для фінансування військових зусиль та запобігання різким скороченням державних видатків через глухий кут у Конгресі США щодо допомоги на 60 млрд доларів.

Внутрішніх надходжень не вистачає, аби покрити дефіцит коштів на оборонні витрати, тому потрібна за допомогою міжнародних партнерів і скорочення не військових витрат.

Дефіцит ще більше збільшиться через плани мобілізувати 500 000 новобранців. На зарплати, навчання і спорядження яких знадобляться ще мільярди доларів. "Ми майже вичерпали наші можливості – всі внутрішні ресурси використовуються для фінансування армії", – заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласу.

Початковий план України полягав у тому, що нова допомога від США та ЄС почне надходити в січні. Угорщина затримала чотирирічний пакет невійськової допомоги ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, який був узгоджений у середині лютого. Ці затримки означають, що Київ почав розглядати "план Б" і навіть "план В", сказала нардеп.

"Уряд веде переговори про додаткову бюджетну підтримку з іншими країнами G7, особливо з Японією та Канадою. Ми також розглядаємо можливість значного скорочення невійськових витрат і підвищення податків", – сказала Підласа.

Паралельно у Вашингтоні тривають нові двопартійні зусилля для виходу з глухого кута, хоча шанси залишаються невеликими, оскільки лідер республіканців Трамп виступає проти фінансування України, пише видання.

Підласа додала, що Україна докладає "максимальних дипломатичних зусиль", щоб відстояти свою позицію в США.

До того ж Україна готується до повторення цієї ситуації із допомогою США наступного року. Бюджетний процес там розпочнеться у жовтні, за місяць до президентських виборів, і тому "це може бути той самий процес, який ми спостерігали цього року", – розповів високопоставлений український урядовець.

За словами журналістів, від початку війни Київ витрачає майже всі свої доходи на навчання, екіпірування солдатів і виплату їм зарплат. У всьому іншому Україна покладається на складну комбінацію все більш непередбачуваної західної допомоги. Бюджетна підтримка від США, МВФ, ЄС та Світового банку може бути використана лише на невійськові витрати, такі як пенсії та зарплати.

Бюджетні надходження Києва забезпечують основу армії, американська зброя і боєприпаси мають важливе значення для українських сил. Значна частина ще незатвердженого пакету на 60 мільярдів доларів буде спрямована на фінансування озброєнь. Але оскільки військова допомога США на 2023 рік вичерпується, ефект відчувається на полі бо, зазначено у статті.

Водночас українська влада, за словами журналістів, відкидає пропозиції про те, що країна повинна стати дзеркальним відображенням військової економіки Росії, стверджуючи, що більше половини її економічного виробництва припадає на сферу послуг, а значна частина промислової бази була демонтована після розпаду Радянського Союзу і продовжує руйнуватися під час війни.

"Якщо ми покличемо всіх працювати на військове виробництво, хто буде платити за замовлення снарядів і техніки? Хтось повинен платити податки", – сказала Підласа.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський підкреслив, що ухилення від сплати податків залишається проблемою, яка завдає шкоди державним фінансам. За словами голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, з початку повномасштабного вторгнення Росії податкові надходження зросли на 12,4% за рік.

"Податки – це зброя. До війни половина економіки була в тіні", – додав він.