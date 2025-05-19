Україна наполягає на необхідності повного припинення вогню для збереження життів людей – Зеленський
19 травня 2025, 16:09
Президент провів нараду за підсумками перемовин в Туреччині.
Президент України провів нараду за підсумками дипломатичної роботи 15-16 травня в Туреччині для завершення війни і встановлення миру.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Він наголосив, що зустрічі 15–16 травня продемонстрували світові готовність України наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на росію заради припинення війни.
"Фактично найбільшим результатом зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Зараз наша команда опрацьовує деталі обміну. Вдячний усім, хто допомагає", — наголошує Президент.
Рустем Умєров як глава делегації в Туреччині доповів про конкретні деталі розмови з росіянами. Делегації України вдалось утримати розмову в достойних рамках. Усі спроби російських погроз були відкинуті.
"Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв’язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво росії не затягувало війну", — каже глава держави.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Андрій Єрмак доповіли про зустрічі й контакти з представниками США і європейськими партнерами – представниками Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі й Туреччини.
Андрій Єрмак представив позиції ключових країн. Координуємось із партнерами практично в щоденному режимі.
Президент Зеленський доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу.