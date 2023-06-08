Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна направила ноту протесту Єврокомісії щодо можливої активізації співпраці з "Росатомом"

08 червня 2023, 18:23
Україна направила ноту протесту Єврокомісії щодо можливої активізації співпраці з
Фото: Укрінформ
Україна очікує, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Україна направила ноту протесту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці з росією в атомній енергетиці.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти", - написав він.

Україна очікує, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Зокрема, Шмигаль порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку на міністерському рівні.

Він додав, що такі кроки виглядають сюрреалістично на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр впевнений, що санкції проти рф мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика.

"Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - додав він.

Нагадаємо, йдеться про проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора росії.

ЄврокомісіяШмигальРосатом

Останні матеріали

Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Політика
Руйнування Каховської греблі одним ударом неможливо. Всі можливі версії росії – це море брехні – Том Купер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 12:17
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Політика
Підрив Каховської ГЕС. Десять порад, як писати про катастрофу – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 08 червня 2023, 11:15
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день
Політика
Наступ, який сягає москви, Пекіна і Вашингтона. Для України настає день "Д" – Давід Ігнатіус
Переклад iPress – 08 червня 2023, 08:53
Все, що має значення в путінському бардаку – це
Політика
Все, що має значення в путінському бардаку – це "хороші новини". І це логічний результат його правління – Том Купер
Переклад iPress – 07 червня 2023, 16:53
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Політика
Шлях до перемоги України? Він прокладається через Крим – Джон Гербст і Деніел Фрід
Переклад iPress – 07 червня 2023, 13:55
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Україна не стріляє з
Політика
Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2023, 13:17
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється