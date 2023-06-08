Україна направила ноту протесту Єврокомісії щодо можливої активізації співпраці з "Росатомом"

Україна очікує, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Україна направила ноту протесту до Європейської комісії стосовно можливої активізації співпраці з росією в атомній енергетиці.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Росатом" є частиною путінського режиму, який підтримує його терористичні дії та наражає на небезпеку ядерні об’єкти", - написав він.

Україна очікує, що попереднє рішення щодо реалізації "Росатомом" проєкту будівництва ядерних реакторів в Угорщині буде переглянуто.

Зокрема, Шмигаль порушив це питання під час виступу на сесії, присвяченій Україні, в межах зустрічі Ради Організації економічного співробітництва та розвитку на міністерському рівні.

Він додав, що такі кроки виглядають сюрреалістично на тлі катастрофи на Каховській ГЕС та окупації Запорізької АЕС.

Прем'єр-міністр впевнений, що санкції проти рф мають бути посилені, зокрема в таких сферах як атомна енергетика.

"Ми повинні зробити все, щоб business as usual із країною-терористом був неможливий і не підтримував більше російську воєнну машину", - додав він.

Нагадаємо, йдеться про проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно за рахунок російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора росії.