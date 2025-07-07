Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік

Такий прорив став однією з головних відповідей країни на затяжну війну та зміни у тактиці бою, що формуються безпосередньо за запитами з фронту

Експерти Atlantic Council та Georgetown Security Studies Review дійшли висновку, що виробництво українських дронів за рік зросло на 900%.

Про це передає Defense Express.

Зазначається, що такий прорив став однією з головних відповідей країни на затяжну війну та зміни у тактиці бою, що формуються безпосередньо за запитами з фронту. Ще торік улітку українська промисловість виготовляла близько 20 тисяч дронів на місяць, а нині цей показник зріс до понад 200 тисяч.

Іноземні аналітичні центри вважають, що попри вражаючі темпи нарощування виробництва, Україні важливо вже зараз переходити до довгострокових рішень. Зокрема, йдеться про активніше інвестування у нові технології, розвиток власної наукової бази та захист інтелектуальної власності.