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ПОЛІТИКА

Україна націлюється на Су-34 і ФАБ-3000 після посилення ППО – The Telegraph

24 липня 2024, 14:31
Україна націлюється на Су-34 і ФАБ-3000 після посилення ППО – The Telegraph
Су-34. Фото: VG
Саме з таких літаків рф запускає ці бомби.

Першими цілями після посилення ППО в Україні мають стати ФАБ-3000 та Су-34. Саме з таких літаків рф запускає ці бомби.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, щойно Україна посилить протиповітряну оборону, першими під вогонь повинні потрапити літаки Су з більшими плануючими бомбами.

"Тобто розгортання гігантських нових бомб є залякуючим кроком російських ВКС. Але насправді це може призвести до зворотного ефекту, якщо Су, які перевозить бомби, потрапить у пастку нової оборони України", - зазначають журналісти.

Посилення ППО

Видання нагадує, що за кілька тижнів до недавнього саміту НАТО у Вашингтоні, союзники України пообіцяли поставити ще чотири батареї Patriot на додаток до трьох батарей, які вони вже надали. 

І у найближчі дні українські військово-повітряні сили повинні отримати перший із 85 колишніх натовських винищувачів F-16.

Наприкінці червня в росії заявили про нібито "перше використання" авіабомби ФАБ-3000 М-54 в Україні. Тоді не виключалось, що окупанти встигли модифікувати радянську зброю, начинивши її новим модулем. Як зазначало видання Defense Express, для сбросів цих бомб рф, ймовірно, використовує Су-34.

Додамо, що самі бомби такого типу рф вже використовувала при бомбордуваннях Маріуполя у 2022 році, ще до модернізації. До Маріуполя ці ФАБи використовували російські війська під час війну у Афганістані.

ППОсу-34війна в УкраїніФАБ-3000

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