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ПОЛІТИКА

Україна навесні може отримати ще два транші фінансової допомоги від ЄС

13 квітня 2024, 20:14
Україна навесні може отримати ще два транші фінансової допомоги від ЄС
Джерело: pixabay
Домбровскіс нагадав, що Україна у березні вже отримала перший транш з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility, та у квітні має отримати 1,5 млрд.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що розмір наступного після квітня траншу макрофінансової допомоги для України може складати 1,9 млрд євро. 

Про це заявив єврокомісар та віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє ЄП.

Як нагадав єврокомісар, Україна у березні вже отримала від Єврокомісії перший транш за програмою Ukraine Facility, розмір якого становив 4,5 млрд євро. Наступний платіж запланований на квітень та становитиме 1,5 млрд євро.

"Наступним кроком буде оцінка Єврокомісією "Українського плану", з метою встановлення щоквартальних індикаторів стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні", - сказав Домбровскіс.

1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро допомоги до 2027 року. Кошти мають поступово передати траншами в рамках програми Ukraine Facility.

Програма передбачає, що Україна повинна буде виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші. Зокрема, продовжувати робити реформи для боротьби з корупцією і не тільки.

війнадопомога УкраїніЄвросоюз

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