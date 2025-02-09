Україна навесні розпочне ексгумацію жертв Волинської трагедії

Фахівці зараз визначають місця в Україні та Польщі, де можливе проведення ексгумації.

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що вже навесні можуть розпочатися ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії.

Як зазначив дипломат в ефірі TVN24, точний місяць старту робіт поки невідомий і залежатиме від погодних умов.

"Ми не знаємо точно, у якому місяці, але готуємося до того, що якщо погода дозволить, усі дозволи видані, і команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи", — заявив Боднар.

Перший дозвіл на ексгумацію отримано для місцевості Пужники (нині село Садове на Тернопільщині). Саме там у 2023 році виявили братську могилу, де у 1945 році поховали вбитих селян.

Фахівці зараз визначають місця в Україні та Польщі, де можливе проведення ексгумації.

За словами українського посла, відповідно до законодавства України, такі роботи має виконувати ліцензована компанія. Польща вже визначила партнера для цієї ініціативи, і зараз триває розвиток співпраці з українською стороною.

Фінансування проєкту переважно бере на себе Польща, однак Україна також надаватиме певні дотації.

Волинська трагедія 1943–1944 років залишається однією з найчутливіших тем у відносинах України та Польщі. Польський Інститут національної пам’яті оцінює кількість загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах у 120 тисяч осіб. Також, за їхніми даними, загинули близько 5 тисяч українців. Водночас українські історики називають інші цифри: від 20 тисяч убитих українців і 35–40 тисяч загиблих поляків.

Питання ексгумації жертв Волинської трагедії також має політичне значення. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава може блокувати вступ України до ЄС, якщо питання ексгумації не буде вирішене. Таку позицію підтримав і прем’єр-міністр Дональд Туск, наголосивши, що Україна має враховувати польські очікування.

У січні 2024 року Україна вперше надала дозвіл на ексгумацію польських жертв Волинської трагедії. Після цього обидві країни обмінялися списками місць для пошукових робіт. Польські ЗМІ повідомляли, що дозволи на пошук і ексгумацію в Україні видаватимуть окремо для кожного місця поховання.

За підсумками ексгумації офіційні результати мають представити міністри культури України та Польщі.