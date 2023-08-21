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Україна найближчими днями може призупинити безвіз із Ізраїлем

21 серпня 2023, 18:07
Україна найближчими днями може призупинити безвіз із Ізраїлем
Фото: з вільного доступу
Така ініціатива почала розглядатися після того, як Ізраїль почав масово депортувати українських біженців.

Кабмін найближчими днями ухвалить остаточне рішення, аби призупинити безвізовий режим із Ізраїлем. 

Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі місцевому радіо, передає Інтерфакс.

За його словами, таке рішення буде направлене проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. 

Він пояснив, що така ініціатива почала розглядатися після того, як Ізраїль почав масово депортувати українських біженців. 

"Коли наші біженці, головно жінки та діти, приїжджають до Ізраїлю, а їдуть вони до друзів та родичів у пошуках прихистку, то перше з чим вони стикаються – у них забирають паспорт, довго утримують у аеропорту для бесіди, 5-10 годин. Після чого близько 10% українців відмовляють у в’їзді. Це неприйнятно!", - наголосив він.

Окрім того, посол зауважив, Ізраїль став єдиною країною, яка від початку війни росії проти України ввела електронні візи для українців.

"Я висловлюю позицію української влади. Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми і його вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо буде стояти питання за мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення по мені нема", - підсумував посол.

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