Україна наздогнала росію у виробництві дронів типу Shahed

Вони вже працюють по росії.

Україна наздогнала росію у виробництві власних аналогів дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

Він розповів, що ці дрони схожі на російсько-іранські за всіма технічними параметрами і нічим не поступаються. Вони вже працюють по росії.

Однак міністр зауважив, що наразі спроможності українського оборонного комплексу вдічі більші, ніж Україна може купити. Те, на що вистачає бюджетних коштів, уже законтрактували. Тому уряд просить союзників закупати для України дрони в наших виробників.

За приклад він навів обіцянку групи держав-членів НАТО передати Україні мілйьон безпілотниківЧлени НАТО планують поставити ЗСУ мільйон безпілотників у межах Коаліції дронів у межах Коаліції дронів — уряд просить виконати її через контракти з українськими виробниками.