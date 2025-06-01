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Україна назвала свої умови для угоди з росією – Reuters

01 червня 2025, 19:17
Україна назвала свої умови для угоди з росією – Reuters
План України передбачає повне припинення вогню на строк не менше 30 днів, обмін полонених за формулою "всіх на всіх", звільнення рф цивільних заручників і повернення викрадених дітей.
Завтра, 2 червня, у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між Україною та російською федерацією.
 
Про це пише агентство Reuters, яке ознайомилося з текстом мирних пропозицій, які українська делегація планує представити російській стороні. 
 
План України передбачає повне припинення вогню на строк не менше 30 днів, яке контролюватимуть США і "треті країни", за чим має настати обмін полонених за формулою "всіх на всіх", звільнення росією цивільних заручників і повернення викрадених українських дітей.
 
Після цього пропонується зустріч президента України Володимира Зеленського та путіна "для узгодження ключових аспектів остаточного мирного врегулювання".
 
Ключові принципи Угоди та процес переговорів:
 
  • Повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова та передумови для мирних переговорів.
  • Заходи зміцнення довіри - розв'язання гуманітарних питань. Зокрема безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених осіб.
  • Неповторення агресії: метою переговорів є відновлення постійної основи для тривалого миру та безпеки та забезпечення того, щоб агресія не повторилася.
  • Гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти: Україна повинна отримати надійні гарантії безпеки. Сторони запросять міжнародну спільноту взяти участь у переговорах та нададуть гарантії для забезпечення виконання угод.
  • Суверенітет: Україна не змушена бути нейтральною. Вона може обрати бути частиною євроатлантичної спільноти та рухатися до членства в ЄС.
  • Членство України в НАТО залежить від консенсусу в рамках Альянсу. Не можуть бути встановлені жодні обмеження щодо чисельності, розгортання чи інших параметрів Збройних Сил України, а також щодо розміщення військ дружніх іноземних держав на території України.
  • Територіальні питання: територіальні здобутки, досягнуті росією з лютого 2014 року, не визнаються міжнародною спільнотою.
  • Лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. Територіальні питання обговорюються лише після повного та безумовного припинення вогню.
  • Санкції: деякі санкції можуть бути зняті з росії, але поетапно та лише поступово, з механізмом поновлення санкцій за необхідності (snapback).
  • Заморожені російські суверенні активи використовуються для реконструкції або залишаються замороженими до виплати репарацій.
  • Впровадження: узгодити чітку, збалансовану та досяжну дорожню карту для впровадження та забезпечення виконання угод.
 
Документ допускає скасування "деяких санкцій" проти росії, "але поетапно і лише поступово, з механізмом відновлення у разі необхідності", а заморожені активи пропонує використати для виплати компенсацій Україні або як гарантію такої виплати.
війна в Україніросія окупанти

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