Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна не готова стримувати новий наступ росії, який очікують у травні-червні – Зеленський

28 березня 2024, 18:51
Україна не готова стримувати новий наступ росії, який очікують у травні-червні – Зеленський
"Два-три місяці тому ми мали великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння", - розповів президент в інтерв'ю CBS News.

Українським Силам оборони вдалося стримати наступ росії у найгірші зимові місяці. Але вони не готові стримувати новий  наступ рф, який очікують наприкінці весни - на початку літа цього року.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу CBS News.

Мова йде про кінець травня - червень.

"А до цього нам не лише треба підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію... Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз", - наголосив Зеленський.

Зараз, за словами глави держави, ситуацію вдалося стабілізувати і це "краще, ніж було два-три місяці тому, коли ми мали великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння".

Президент наголосив,що здавалося б, нескінченні запаси ракет і снарядів російських окупаційних військ зруйнували деякі населені пункти.

У війні, яка перетворилася на виснажливу артилерійську, росія має перевагу не тільки завдяки більшій вогневій могутності, а й через зброю, яка уражає на великі відстані.

"І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником, у якого артилерійський снаряд може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а  артилерійський снаряд - 20 з мінусом", - сказав Зеленський.

зеленськийконтрнаступвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

Останні матеріали

Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Політика
Угорщина: корупційний скандал та домашнє насильство. Що загрожує Орбану? – Politico
Переклад iPress – 28 березня 2024, 16:55
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Політика
Параноя путіна. Тероризм, марення і самознищення – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2024, 12:04
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Політика
Макрон хоче керувати зовнішньою політикою Європи. Не всі союзники з цим згодні – Bloomberg
Переклад iPress – 28 березня 2024, 09:00
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Політика
Смертельну недбалість путіна неможливо приховати. московська атака зробила його слабшим, ніж будь-коли – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 27 березня 2024, 15:18
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Політика
Чи настав час для безпольотної зони в Україні? путін ескалує повітряну війну – бригадний генерал Кевін Райан
Переклад iPress – 27 березня 2024, 12:29
Cуспільство
"Циркони" з суші, відновлені 1,5 та 3 тонні бомби і натиск на Донбасі. Про останню тактику росіян – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 23:32
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Франції потрібні країни-однодумці. Макрон-яструб відкриває двері Європи для Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 26 березня 2024, 11:26
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Політика
Кілька думок про російський розвідувально-ударний ланцюг. Більшість обстрілів відбувається на основі агентурних даних – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2024, 00:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється