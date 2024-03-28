Україна не готова стримувати новий наступ росії, який очікують у травні-червні – Зеленський

"Два-три місяці тому ми мали великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння", - розповів президент в інтерв'ю CBS News.

Українським Силам оборони вдалося стримати наступ росії у найгірші зимові місяці. Але вони не готові стримувати новий наступ рф, який очікують наприкінці весни - на початку літа цього року.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу CBS News.

Мова йде про кінець травня - червень.

"А до цього нам не лише треба підготуватися, нам потрібно не лише стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже раді, що ми стабілізували ситуацію... Ні, я кажу, що нам потрібна допомога зараз", - наголосив Зеленський.

Зараз, за словами глави держави, ситуацію вдалося стабілізувати і це "краще, ніж було два-три місяці тому, коли ми мали великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєння".

Президент наголосив,що здавалося б, нескінченні запаси ракет і снарядів російських окупаційних військ зруйнували деякі населені пункти.

У війні, яка перетворилася на виснажливу артилерійську, росія має перевагу не тільки завдяки більшій вогневій могутності, а й через зброю, яка уражає на великі відстані.

"І в Бахмуті, і в Авдіївці, і в Лисичанську, і в Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником, у якого артилерійський снаряд може стріляти на 20 з гаком кілометрів, а артилерійський снаряд - 20 з мінусом", - сказав Зеленський.