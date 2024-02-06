Україна не може ефективно використовувати західну артилерію – ISW

Військові аналітики назвали причини.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що затримки західної допомоги у сфері безпеки призводять до дефіциту снарядів в Україні та не дає Збройним силам України ефективно використовувати західні системи протибатарейної боротьби. При цьому російські загарбники навпаки, посилюють артилерійські удари.

Про це йдеться в оприлюдненому звіті на сайті ISW.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 5 лютого заявив, що російські війська за останній тиждень посилили артилерійські удари майже на 25%. Вони понад 1500 разів обстріляли Україну, вдаривши по понад 570 населених пунктах, повідомили аналітики Інституту.

4 лютого The New York Times повідомила, що, навпаки, українські сили на критичних ділянках фронту, таких як Авдіївка, дедалі більше використовують снарядів і, отже, можуть націлюватися лише на маси наступаючих російських солдатів. Видання зазначило, що російські сили, очевидно, адаптувалися та тепер просувається меншими групами, які українській артилерії важче вразити.

Український військовий аналітик і полковник у відставці Петро Черник зазначив, що українські сили мають відносно кращі контрбатарейні можливості, ніж російські сили, зокрема тому, що вони мають американські радари AN/TPQ-36, -48 і -50 і німецьку радіолокаційну систему COBRA.

Військовий пояснив, що контрбатарейні радари ефективні тим, що вони виявляють вхідний вогонь і обчислюють його точку походження, щоб артилерія могла вести вогонь у відповідь. Але для цього артилерії потрібна достатня кількість артилерійських боєприпасів. Відсутність артилерійських боєприпасів, таким чином, серйозно погіршує роботу контрбатарейних систем.

"AN/TPQ, COBRA та інші західні контрбатарейні системи ефективні настільки, наскільки ефективна кількість снарядів, які українські сили мають у своєму розпорядженні для переслідування цілей, які ідентифікують контрбатарейні радари", — пояснив Черник.

Раніше ISW повідомляв, що російські сили отримують вигоду від сукупної динаміки дефіциту боєприпасів в Україні та її подальшої неспроможності вести достатню контрбатарейну війну. Ця динаміка, ймовірно, ставатиме гострішою, оскільки період дефіциту снарядів в Україні затягуватиметься.