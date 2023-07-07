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Україна не може повернути тіла загиблих в Оленівці бійців – омбудсмен

07 липня 2023, 18:35
Україна не може повернути тіла загиблих в Оленівці бійців – омбудсмен
Омбудсмен Лубінець
Майже рік минув з моменту, як стався теракт в одній із колоній Донецької області, де окупанти утримували полонених. російська сторона приховує сліди злочину і не йде на контакт.

Українській стороні не вдалося повернути тіла загиблих військових у колонії в Оленівці. Обміняли лише кількох поранених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, верифікувати, а тим більше повернути назад на Батьківщину тіла загиблих українських військових, які стали жертвами вибуху в Оленівській колонії на окупованій території Донецької області, все ще не вдалося через позицію росії.

Робота з цього питання, зазначив омбудсмен, усе ще триває.

"Щодо поранених. Спочатку в нас взагалі не було інформації, хто поранений, скільки вижило, де вони зараз перебувають. Станом на сьогодні нам вдалося повернути кількох поранених, які перебували в цьому бараку", – повідомив Лубінець.

Також він розповів, що після трагедії звернувся до уповноваженої з прав людини рф Татьяни Москальковой з пропозицією разом поїхати в Оленівку і розібратися з тим, що насправді сталося. Зі собою український омбудсмен хотів узяти експертів із різних країн.

Спочатку російська федерація навіть погодилася на такий крок, однак потім з'явилася інформація про те, що вони терміново прибирають цей барак і проводять там ремонтні роботи, тобто замітають сліди.

"Я публічно сказав, що вони роблять усе, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили", – підсумував Дмитро Лубінець.

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