Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти – Орбан
25 березня 2026, 13:13
Країна поступово припиняє постачання газу в Україну.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газ, поки не відновить транзит нафтропроводом “Дружба”.
Про це він розповів у Facebook.
“Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини не отримує газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо регульовану ціну на бензин і знижену ціну на газ для населення”, – йдеться у повідомленні.
У відеозверненні Орбан каже, що Україна вже 30 днів блокує роботу нафтопроводу “Дружба”.
“Ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишається у нас, будемо накопичувати вдома”, – сказав Орбан.