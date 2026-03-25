Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти – Орбан

25 березня 2026, 13:13
Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти – Орбан
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Країна поступово припиняє постачання газу в Україну.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газ, поки не відновить транзит нафтропроводом “Дружба”. 
 
Про це він розповів у Facebook.
 
Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини не отримує газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо регульовану ціну на бензин і знижену ціну на газ для населення”, – йдеться у повідомленні.
 
У відеозверненні Орбан каже, що Україна вже 30 днів блокує роботу нафтопроводу “Дружба”. 
 
Ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини в Україну, а обсяг газу, що залишається у нас, будемо накопичувати вдома”, – сказав Орбан. 

 

Останні матеріали

Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється