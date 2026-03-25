Україна не отримає газ від Угорщини, поки не відновить транзит російської нафти – Орбан

Країна поступово припиняє постачання газу в Україну.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не отримає газ, поки не відновить транзит нафтропроводом “Дружба”.

Про це він розповів у Facebook.

“Поки Україна не постачає нафту, з боку Угорщини не отримує газ. Ми захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо регульовану ціну на бензин і знижену ціну на газ для населення”, – йдеться у повідомленні.