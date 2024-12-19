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ПОЛІТИКА

Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року – ЗМІ

19 грудня 2024, 08:31
Україна не отримає обіцяні бельгійські винищувачі F-16 цього року – ЗМІ
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Ще в квітні у Бельгії говорили, що хочуть "пришвидшити" передачу.

Поставки обіцяних Україні бельгійських винищувачів F-16 не відбудуться у 2024 році через недостатню кількість підготовлених українських пілотів, дефіцит запчастин та затримки у доставці перших F-35 компанією Lockheed Martin до Військово-повітряних сил Бельгії.

Про це повідомляє видання Le Soir.

Зазначається, що міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер під час нещодавнього візиту до Польщі ознайомилася з планами бельгійської армії на 2025 рік і підтвердила неможливість постачання винищувачів у поточному році.

Спочатку Бельгія планувала передати F-16 у 2025 році. Проте у квітні цього року Дедондер заявила про прагнення прискорити процес і надіслати літаки до кінця 2024-го. Водночас вона зауважувала, що точні терміни залежать від низки факторів і їх було важко передбачити.

Міністерка раніше наголошувала, що бельгійська сторона докладатиме максимальних зусиль для прискорення поставок: "Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко наголосити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу".

Наразі точна дата передачі Україні винищувачів від Бельгії залишається невідомою.

У 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, з метою надання Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

війнаБельгіяF-16

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