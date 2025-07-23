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Україна не отримає обіцяні США системи Patriot до весни 2026 року – Spiegel

23 липня 2025, 16:09
Україна не отримає обіцяні США системи Patriot до весни 2026 року – Spiegel
джерело slovoidilo
Швидке постачання зброї в Україну виявилося складним завданням
Зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, які обіцяв передати Україні президент США Дональд Трамп, надійдуть до нашої країни не раніше весни 2026 року.
 
Про це пише Spiegel із посиланням на джерела в уряді Німеччини.
 
У виданні нагадали, що умовою передачі озброєння Україні, згідно з планом президента США Дональда Трампа, є те, що країни, які мають таку зброю, готові віддати її зараз, а інші держави заплатять за неї.
 
В адміністрації Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну, коли американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на постачання.
 
Зазначається, що швидке постачання озброєння для зміцнення протиповітряної оборони України виявилося складним завданням. За словами джерел, Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців. Тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК.
 
війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

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