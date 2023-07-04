"Україна не отримає винищувачі пд час контрнаступу" – глава Військового комітету НАТО

Питання передавання Україні західних винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі.

Збройні сили України не отримають літаки під час контрнаступу.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв'ю виданню LBC.

"Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі під час цього контрнаступу", – сказав він.

За словами Бауера, підготовка пілотів, технічного персоналу та забезпечення логістики, яка зможе підтримувати ці літаки, "не будуть доступні до початку цього контрнаступу".

Очільник Військового комітету НАТО зауважив, що прохання України про винищувачі "важливе і зрозуміле", але "не слід змішувати це з обговоренням контрнаступу зараз".

"Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію", – зазначив Бауер на питання про те, чи зможе Україна виграти війну проти росії без військових літаків.