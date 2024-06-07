Україна не погодиться на територіальні поступки заради закінчення війни – Зеленський

Він висловив упевненість, що Україна зможе виграти війну, оскільки вірить у свою перемогу.

Українська влада не погодиться на територіальні поступки заради закінчення війни.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, виступаючи перед Національними зборами Франції.

"Чи може путін виграти війну? Ні, тому що ми не маємо права програти. Чи може ця війна закінчитися на рубежах, які є зараз? Ні, тому що жодних рубежів для зла не існує, як і 80 років тому. А якщо хтось спробує намалювати часові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Гітлер переступав лінію за лінією, так само це робить сьогодні путін", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що Україна зможе виграти війну, оскільки вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а значить, Європа. Європа, а значить, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги, був неминучий", - сказав український президент.