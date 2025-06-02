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Україна не попереджала США про масовану атаку на російські аеродроми – Axios

02 червня 2025, 08:33
Україна не попереджала США про масовану атаку на російські аеродроми – Axios
Фото: www.ekathimerini.com
Білий дім поки відмовився від офіційних коментарів.
Сполучені Штати не були поінформовані про воєнну операцію України зі знищення десятків російських літаків.
 
Про це пише Axios.
 
За словами співрозмовника, Україна заздалегідь не повідомляла адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські аеродроми.
 
Це ж підтвердили джерела CBS News в адміністрації президента США. Телеканал також додав, що Білий дім відмовився від офіційних коментарів.
 
Раніше в новині повідомлялося, що Україна інформувала США про проведення операції зі знищення російських літаків, а згодом видання виправило на протилежну думку, що Україна не попереджала Штати про атаку на аеродроми рф. 
СШАвійна в Україніатака дронівросія окупанти

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