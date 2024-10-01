Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна "не потребує дозволу на удари по росії" – Держдеп США

01 жовтня 2024, 09:31
Україна
Фото: з вільних джерел
Але за умови, що йдеться лише про зброю власного виробництва.
У Державному департаменті США заявили, що Україна здатна вільно завдавати ударів по території росії без дозволу із Вашингтона, адже може використовувати для цього засоби власної розробки.
 
Про це пише "Голос Америки".
 
Речник Держдепу Метью Міллер наголосив на тому, що "завдяки програмам, впровадженим упродовж останнього року, Україна має багато своєї зброї". Також він нагадав, що США дозволили застосовувати надані в рамках підтримки засоби ураження, щоб бити у відповідь по цілях, які розміщено у прикордонній області рф.
 
Проте на пряме питання журналістів, чому у Білому домі не хочуть зняти обмеження на використання американської зброї углиб території країни-агресора, спікер не дав чіткої відповіді. За словами Міллера, "США розглядають усі можливості, усю тактику та усю підтримку з точки зору того, як це вплине на поле бою та всю стратегію України".
війна в Українідерждеп сшаросія окупанти

Останні матеріали

Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Cуспільство
Покровськ, можливо, втримається. Але росіяни зрівняють його із землею – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 09:58
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється