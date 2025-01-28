Україна не вірить у те, що Трамп може укласти вигідну угоду – Politico

У Трампа й України різні погляди на завершення війни, але вони можуть бути однаково помилковими, зазначає видання

Коли йдеться про можливу мирну угоду, покликану покласти край війні в Україні, президент США Дональд Трамп і українські чиновники дотримуються різних припущень. Наразі Україна не вірить у те, що Трампу вдасться укласти вигідну угоду.

"Натомість українські чиновники покладають надії на те, що президент США буде все більше дратуватися через непокірного російського президента, і Трамп почне надавати їм більшу підтримку. Вони вважають, що путін не погодиться ні на що, окрім як на повну капітуляцію України - умова, якої Трамп планує уникати", - пише видання.

Однак сам Трамп, схоже, вважає, що може просто вмовити і залякати путіна, щоб домогтися справедливого врегулювання, погрожуючи росії посиленням економічних санкцій.