Україна не вірить у те, що Трамп може укласти вигідну угоду – Politico
28 січня 2025, 11:11
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
У Трампа й України різні погляди на завершення війни, але вони можуть бути однаково помилковими, зазначає видання
Коли йдеться про можливу мирну угоду, покликану покласти край війні в Україні, президент США Дональд Трамп і українські чиновники дотримуються різних припущень. Наразі Україна не вірить у те, що Трампу вдасться укласти вигідну угоду.
Про це пише Politico,
"Натомість українські чиновники покладають надії на те, що президент США буде все більше дратуватися через непокірного російського президента, і Трамп почне надавати їм більшу підтримку. Вони вважають, що путін не погодиться ні на що, окрім як на повну капітуляцію України - умова, якої Трамп планує уникати", - пише видання.
Однак сам Трамп, схоже, вважає, що може просто вмовити і залякати путіна, щоб домогтися справедливого врегулювання, погрожуючи росії посиленням економічних санкцій.
"Від того, яке припущення виявиться правильним, залежатиме доля України. Воно також багато що скаже про те, чи дійсно Трамп - великий фахівець з укладання угод, за якого він себе видає. Однак є й імовірність того, що обидві сторони виявляться неправі", - зазначає видання.
Як зазначив один з американських чиновників, Трамп повинен сам дійти висновку, що путін не хоче йти на жодні поступки - не Україні, а йому.
"Впродовж усього часу Україна має бути конструктивною стороною. Трамп і його помічники повинні самі випробувати росіян на собі, тоді вони все зрозуміють", - сказав він.
Аналітики Андреа Кендалл-Тейлор і Майкл Кофман вважають, що путін тепер має мало стимулів для припинення війни, бо досяг точки неповернення. Не спостерігається і внутрішнього тиску в росії, що вимагав би припинення війни - скоріше, навпаки.